Fenomen nedir? Fenomen internette ünlü kişiler için kullanılan bir kelime olarak düşünülse de fenomen kelimenin bambaşka bir anlamı var. Peki, fenomen nedir?

Fenomen anlamı

Fenomen, Fransızca bir kelimedir. Fenomen duyularla algılanabilen şey anlamında ifade ediliyor. Fenomen kelimesinin felsefi anlamı ise somut, algılanabilen olay ve nesnedir.

Fenomen TDK

Türk Dil Kurumu sözlüğünde fenomen kelimesi için olay, görüngü anlamları kullanılıyor. Sözlükte ise fenomen şu cümleyle ifade ediliyor.

"Güneşin batıdan doğması gibi olağanüstü bir fenomen sayılmalıdır bu." / Haldun Taner

Fenomen kime denir?

İnternet fenomeni nedir? | Bir olay ya da nesnenin algılanması olarak kullanılan fenomen kelimesi son yıllarda bambaşka bir anlamda kullanılıyor. Milyonlarca kişi fenomen kelimesini; internette ünlü olan, çok fazla takipçisi bulunan, pek çok kişinin hayran olup takip ettiği kişi anlamında kullanılıyor.

Radyo Fenomen frekans

Fenomen kelimesi internette aratılırken ‘Fenomen Radyo’da karşımıza çıkıyor.

Radyo Fenomen 12 Eylül 2007'de İstanbul'da kuruldu. 2019 yılında radyo Power Pop'un linas haklarını devraldı. Böylelikle Radyo Fenomen'in frekansları da değişti.

Radyo Fenomen frekans bilgileri;

FM

ANKARA 98.8

ANTALYA 96.0

BALIKESİR 87.5

BURSA 100.4

ESKİŞEHİR 95.0

İSTANBUL 100.4

İZMİR 98.0

KOCAELİ 92.4

KONYA 102.5

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Radyo Fenomen iletişim

Radyo Fenomen iletişim bilgilerini araştıran pek çok kişi var. Radyo Fenomen’e 0216 474 60 60 nolu numara ile ulaşabilirsiniz.