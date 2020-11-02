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Gündem Fenni ne demek? Fenni ne anlama geliyor?
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Fenni ne demek? Fenni ne anlama geliyor?

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. Haberin ardından "fenni" kelimesi araştırılıyor. Peki, Fenni ne demek? Fenni ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:34:00 -
Fenni ne demek? Fenni ne anlama geliyor?

Uzun yıllardan beri dilimizde yer alan ve günlük hayatın içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi olan fenni ne demek? Fenni kelimesi oldukça sık bir şekilde karşımıza çıkması dolayısıyla kelimenin anlamını ve kökenini bilmekte fayda var. Peki fenni kelimesinin TDK’ya göre doğru anlamı nedir, fenni kelimesinin kökeni ne, fenni kelimesinin kaç anlamı var?

Fenni ne demek?

Fenni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fenni, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre, fenni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fenle ilgili

- Bilimsel yöntemlere, tekniğe uygun biçimde yapılan

- Usulüne göre iş gören

Fenni kelimesinin cümle içinde kullanımı

- Bu fennî ihmal yüzünden Hacer'in çocuğu ziyan oldu.

- Fennî sünnetçi.

Fenni kelimesi içeren birleşik kelimeler

fennî muayene

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