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Fenerlilerden Beşiktaş'a: Korkacaksanız oynamayalım

Beşiktaş'ın olaylar nedeniyle tatil edilen ve dün kaldığı yerden devam edilmesi yönünde karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmama kararına sarı lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla tepki verdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:42
Fenerlilerden Beşiktaş'a: Korkacaksanız oynamayalım

yeniakit.com.tr

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı yaşanan saha olayları nedeniyle tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu , dün aldığı kararla maçın kaldığı yerden seyircisiz devam etmesine hükmetti. Bu karara tepki gösteren Beşiktaş yönetimi bugün akşam saatlerinde maça çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş'ın bu kararına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlar konuyla ilgili sosyal medya platfomları üzerinden yoğun şekilde paylaşımlarda bulunuyorlar.İşte bu paylaşımlardan bazıları,

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:42
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş

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