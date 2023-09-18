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Spor Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber: Arka adalesinde yırtık Her an herşey olabilir...
Spor

Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber: Arka adalesinde yırtık Her an herşey olabilir...

Yeniakit Publisher
2023-09-18 12:45:00 -
Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber: Arka adalesinde yırtık Her an herşey olabilir...

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini ve tedavisine hemen başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini ve tedavisine hemen başlandığını açıkladı.Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder için açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Cengiz Ünder'in kaçıracağı maçlar

Cengiz Ünder'in muhtemel kaçıracağı maçlar ise şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe-Nordsjaelland
Alanyaspor-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Başakşehir
Fenerbahçe-Rizespor
Spartak Trnava-Fenerbahçe

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