Fenerbahçe'ye yeni sponsor





İSTANBUL (AA) - Orka Holding markalarından Damat, Fenerbahçe'nin resmi kıyafet sponsoru oldu.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu hazır bulundu.

Damat ile çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını dile getiren Burhan Karaçam, "Çok güzel, önemli ve mutlu bir gün. Milyonların sevgilisi, Türkiye'nin en önemli markası Fenerbahçe ile moda alanında Türkiye'nin öncü, yenilikçi ve son derece modern markası Damat'ın yeni iş birliği, herkes için hayırlı olsun." diye konuştu.

Anlaşmanın 2021 sezonu sonuna kadar olduğunu aktaran Karaçam, göreve geldiklerinden beri yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla sarı-lacivertli kulübü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizden bu yana çok farklı sponsorluklarla Fenerbahçe'yi güçlendirmeyi, yurtdışında ülkemizi tanıtmayı ve ülkemizin iş hayatına değer katmayı amaç edinmiştik. Damat ürünlerini, futbol, basketbol, voleybol şubelerimiz, FB TV ile medya birimi çalışanlarımız ve diğer branşlarımızın teknik heyetleri giyecekler. Damat markasının yurt dışında bulunan mağazalarındaki faaliyetlerinde, yanlarında yer alacağız. Luigi Datome, Nicolo Melli gibi basketbolcularımız, bu faaliyetlere katılacaklar. Damat bize, Fenerbahçe adını taşıyan yeni bir koleksiyon çıkaracağının sözünü verdi. Damat markasının yüzde yüz Türk sermayesi olması, bizim için önemli bir seçim hususuydu. Bize uğur getireceklerini, bizim de Damat'ın büyümesine katkı sağayacağımızı düşünüyorum."





- Orakçıoğlu: "Bizim için son derece önemli"





Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sarı-lacivertli kulüple çok önemli bir anlaşma imzaladıklarını vurgulayarak, "Milyonların sevgilisi olan Fenerbahçe ile anlaşma yaptığımız, çok önemli bir gün. En çok taraftarı olan ve gerçekten marka olarak büyük gücü bulunan bir kulüple iş birliği yapmak, bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Damat'ın Türkiye'nin en etkili giyim markası olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, "Ülkemizin global anlamda en etkili markasıyız ve 24 saat uyumuyoruz. Bizi güneş doğarken Avustralya'da, tüm Asya ülkelerinde, İtalya, Almanya, İspanya derken, güneş batarken Güney Amerika'da görebilirsiniz. Global marka olunca bu şekilde etkili olabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Çok titiz çalışma yaptıklarını anlatan Orakçıoğlu, sarı-lacivertli kulüp için sürprizleri olduğunu da söylerek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğini çok önemsedik. Koleksiyondaki değişimi burada rahatlıkla gösterebilmek anlamında, en titiz çalışmaları yaptık. Tek amacımız futbolcuları giydirmek değil. Yeni koleksiyonumuz ve sürprizlerimiz var. Bunların dijital ortamda, Fenerium'da pazarlanması konusunda çalışma içindeyiz. Anlaşmanın 3 yıllık olması son derece önemli. Burada kalıcı olmanın iki tarafa da önemli kazanım sağlayacağını düşünüyorum. Bu iş birliğinde desteklerini esirgemeyen Ali Koç'a, Metin Şen'e ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

Orakçıoğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılarıyla tüm dünyada bilindiğini vurgularken, "Bir Türk markası olarak İtalya'da yüzde 150 artan performans içindeyiz. Bunu yaparken de bu önemli iş birliği ve desteklerin gücümüzü artıracağına inanıyoruz. Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımı, tüm dünyada tanınıyor. Oyuncuların kendi ülkelerindeki bilinirlikleri ve bize orada verecekleri destek son derece önemli. Genç ve dinamik markanın enerjisini Fenerbahçe ile artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından Burhan Karaçam, Süleyman Orakçıoğlu'na imzalı forma hediye etti.



