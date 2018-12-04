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Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber

- Fransız futbolcunun sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi

04 Aralık 2018 Salı 17:30
Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Valbuena'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:30
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