Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Valbuena'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.