Fenerbahçe'ye ne ceza verilir?

Fenerbahçe hükmen mağlup mu sayılacak? sorusu Beşiktaş ile oynanan ve olaylı geçen Türkiye Kupası maçının ardından merak içerisinde aranıyor. Peki Fenerbahçe'ye ne ceza verilecek, Fener'e ne ceza verilir, Fener hükmen mağlup mu sayılacak? Tansiyonu bir hayli yüksek geçen Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza ile Fener'e ne ceza verilir? Fenerbahçe hükmen mağlup mu sayılacak? sorusu Türkiye'de merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin alacağı ceza ile Fener'e ne ceza verilir? Fenerbahçe hükmen mağlup mu sayılacak? gibi detaylar..

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve hakem kararıyla tatil edilen mücadeleyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.





Fenerbahçe'nin seyircisiz oynama cezası Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak. Sarı lacivertliler hükmen mağlup sayılması durumunda Türkiye Kupası'nda finale çıkamayacak.

Erman Toroğlu: Beşiktaş hükmen galip ilan edilir

Hakem heyetinin maçı tatil etmesinden sonra gözler TFF'nin mücadeleyle ilgili vereceği karara çevrildi.

Eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın hükmen galip ilan edileceğini iddia etti.