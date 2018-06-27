Fenerbahçe'ye imza atan Cocu'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, imza töreninde basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe'de yapmak istediklerini anlatan Hollandalı teknik direktör, sarı lacivertli takımın başında ilk açıklamalarını yaptı.

İmza töreninde Cocu'dan önce söz alan başkan Ali Koç, eski teknik direktörAykut Kocaman'a teşekkür ederken, transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ: ''AYKUT KOCAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM''

İkinci kez burada beraberiz. Bizim için önemli bir gün. Bugün, ben başkan olarak ilk defa bir hoca ile anlaştık. Gönlümden geçen başkan olduğum sürece ilk ve son teknik direktör anlaşmam olur. Umarım Comolli liderliğinde, Cocu teknik direktörlüğünde hep birlikte nice başarılara imza atarız. Cocu'ya, ailesine, yardımcısına hem Türkiye'ye hem de Fenerbahçe'ye hoşgeldiniz diyorum. Biz, Damien Comolli ile birlikte bir yıldır çalışıyoruz. Bu törende de hem futbolcu tarafında hem teknik direktör tarafında ciddi çalışmalar yaptığımızı, belli bir vizyon ile hocaları belirlediğimizi, bununla birlikte bir Türk hoca ile devam edersek bu hocanın kesinlikle Aykut Kocaman olduğunu dile getirmiştim. Aykut Kocaman'a buradan hem başkan hem taraftar olarak çok teşekkür ederim. Fenerbahçe söz konususysa Aykut Kocaman bir teknik direktörden çok daha fazlasıdır. Kendisiyle de konuşurken ben çalışmayacağım müddet benim ekibimin haklarının korunmasını istiyorum dedi. Ekibini düşünüyordu. Sadece ekibin değil, sizin de hakkınız korunacaktır dedim. Aykut hocanın ekibi ile Phillip Cocu birlikte çalışacaktır. Belirli bir devamlılık sağlanacaktır. Hem Aykut hocaya hem de ekibine teşekkür ediyorum.

''BAŞKAN SEÇİLİR SEÇİLMEZ...''

Bizim adımıza Cocu'nun en dikkat çeken tarafı tabii ki 4 senede 3 şampiyonluk yaşaması önemli. PSV'de baktığımız zaman Hollanda'da en güçlü takım değildi. Yeni maceralara yelken açmak istemesi bizim için önemliydi. İstatistiklere baktığımızda oynattığı futbolculardan aldığı verimin çok yüksek olduğunu görüdk. Bununla beraber takımın performansına önem vermesi, genç oyunculara imkan tanıması, alt yapılarda tecrübesi ve başarıları dikkat çekti. Şampiyonluk sözü değil, kültür sözü vermiştik. Hocamız bu kültür için önemli bir adımdı. Cocu'nun hayata pozitif bakışı, çok sakin olması bizi bir hayli etkiledi. Seçim gecesine kadar hiçbir adayımızla temasa geçmemiştik. Seçilir seçilmez ilk görüşmem Damien ile oldu. Ardından derhal Cocu ile temasa geçtik. Yeni hocamızın Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

''YAKIN OLDUĞUMUZ OYUNCULAR OLABİLİR''

Yakınlaştığımız, anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular olabilir. Pazarlıkların sürdüğü oyuncular da olabilir. Bazı gerçekçi detaylar var. Financial Fair Play gibi detaylar. Kiralık oyuncu modeline yoğunlaşmamız gerekiyor. Böyle olunca son dakikaya kadar beklediğimiz oluyor. Hedefimiz takımı, ilk Şampiyonlar Ligi maçına hazır hale getirmek. Ardından başka transferler de olabilir.

Ali Koç'un ardından söz alan Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki felsefesi ve yapmak istediklerini söyledi ve taraftara mesaj yolladı.

COCU: ''HEP BİRLİKTE BU YOLA ÇIKIYORUZ''

Başkanımızın da söylediği gibi görüşme halindeydik. Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve bu beni çok gururlandırıyor. Net bir duruş sergilememiz gerekiyor. Sadece saha içinde değil saha dışında da aynısını yapmamız gerekiyor. Çok istekliyim, çok hevesliyim. Gerek başkanımız, gerek Comolli ile birlikte hep beraber yola çıkıyoruz.

''BAŞKANIN FİKİRLERİ ÇOK HEYECANLANDIRDI''

5 yıldan fazla bir süredir PSV'de görev alıyorum. PSV'den sonra Fenerbahçe'nin bana bir ilgisi oldu. Hem Comolli hem de başkanın fikirleri beni çok heyecanlandırdı. Artık değişim zamanının geldiğine inandım. Büyük bir kulübün bana sunduğu fırsatlar önüme çıktı. Bu yüzden PSV'den ayrıldım.

''ÖNE DOĞRU OYNAYAN, POZİSYON ÜRETEN BİR TAKIM OLACAK''

Futbolla ilgili düşüncelerim değişmeyecek. Ama burada yaptığım çalışmalar farklı olacak. Farklı bir lig, farklı bir ülke. Öncelikle takımı ve ligi tanımam gerekiyor ama futbola olan bakış açım değişmeyecek. Öne doğru oynayan, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak. Maçları nasıl kazandığı önemli bir takım olacak.

''BÜYÜK TAKIMLAR EN İYİLERİ İSTER''

Fenerbahçe'nin çok maçını izledim. Oyuncuları tanımaya çalıştım. Birbirinizi tanımanın en iyi yolu birlikte çalışmak ve antrenman yapmaktır. Önce yapmamız gereken şey bu. Beraber çalışmalıyız. Birkaç günlük tanışma süremiz olacak. Teknik anlamda neler yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz bunlarla ilgili bazı görüşlerimiz var. Sezonun ilk maçına kendimizi hazırlayacağız. Fenerbahçe gibi büyük bir takımdayız. Böyle büyük takımlar kadrolarına hep en iyileri katmak ister. Ama önce elimizde neler var ona bakacağız.

''FELSEFEMİZ TOPA SAHİP OLMAK''

Önemli olan ne istediğimizi oyunculara aktarabilmek. Hangi noktaya ulaşmak istediğimizi oyunculara en iyi şekilde aktarabilmek, onları maksimum seviyeye çıkartmak önemli. Bazen bu maksimum seviyeye çıkabilmek için iki defansif oyuncu ile oynarsınız, bazen de tek defansif oyuncuyla oynarsınız. Pozisyon çok üreten bir takım olmak istiyoruz. Felsefemiz topa sahip oynayan bir takım olmak. Çok hareketli bir takım olmalıyız. Birinci günden itibaren bunun için çalışacağız.

''GÖZÜMÜZ ALTYAPIDA OLACAK''

Elimizdeki oyuncu grubuna bakacağız. Daha sonra Fenerbahçe'de olduğumuz süre boyunca gözlerimiz açık olacak. Altyapıdaki oyuncuları iyi tanımak önemlidir. Hollanda'dan buna alışığız. Gözlerimiz onların üzerinde olacak. Kulübe katkı verebilecek oyuncular olabilirler. Bazen A takım ile birlikte antrenmana çıkacaklar. Bazen maçlarda da forma bulabilirler. Ama önce antrenmanlarda birlikte çalışmamız lazım.

''BARCELONA İLE BURAYA GELMİŞTİM''

Daha önce PSV ve Barcelona ile birlikte buraya geldim ve atmosferi çok iyi hatırlıyorum. Maç başlamadan önce taraftarlar atmosferi arttırıyor. Umarım aynısı yine olur. Umarım sahada ne kadar istekli olduğumuzu taraftarlara gösterebiliriz. Eğer taraftar bunu görürse stada gelecektir. Taraftarların stada gelecek olmasından dolayı çok mutluyum.