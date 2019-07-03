"Fenerbahçe'ye gitme, bizi bekle" Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı, eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'e Fenerbahçe'ye gitmemesini, siyah-beyazlı ekipten haber beklemesini söyledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in 31 yaşındaki milli futbolcusu Mahmut Tekdemir'i istedi.



Avcı, Fenerbahçe'nin de talip olduğu eski öğrencisine, "Bizden haber bekle" mesajı yolladı. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu için Başakşehir'e 2.5 milyon euro teklif götüreceği kaydedildi.

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