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"Fenerbahçe'ye gitme, bizi bekle"

Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı, eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'e Fenerbahçe'ye gitmemesini, siyah-beyazlı ekipten haber beklemesini söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:34
"Fenerbahçe'ye gitme, bizi bekle"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in 31 yaşındaki milli futbolcusu Mahmut Tekdemir'i istedi.

Avcı, Fenerbahçe'nin de talip olduğu eski öğrencisine, "Bizden haber bekle" mesajı yolladı. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu için Başakşehir'e 2.5 milyon euro teklif götüreceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:34
  1. Mahmut Tekdemir
  2. Beşiktaş
  3. Abdullah Avcı
  4. Medipol Başakşehir
  5. Başakşehir

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