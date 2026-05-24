Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Real Betis’ten Amrabat bombası

Real Betis, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için çarpıcı bir karar aldı. İspanyol ekibi, tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Sezon başında Fenerbahçe tarafından Real Betis ekibine kiralanan Sofyan Amrabat, ortaya koyduğu performansla İspanyol taraftarların beğenisini kazandı. Ancak Faslı orta sahanın geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Ficherio'da yer alan haberlere göre; Real Betis yönetimi, Amrabat'ın bonservisini almak adına yürüttüğü resmi girişimlerin ardından transferden çekilme kararı aldı.

Yapılan mali analizler sonucunda, transferin kulübün mevcut ekonomik planlamasına uygun olmadığı değerlendirildi.

Endülüs temsilcisinin bu kararı almasındaki en önemli nedenin yüksek maliyet olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedeli ile Amrabat'ın maaş beklentisinin, İspanyol kulübünün bütçesini aştığı ifade edildi.

Finansal dengeyi korumayı hedefleyen Betis yönetimi, bu şartlarda transferi tamamlamama yönünde görüş bildirdi.