Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Real Betis’ten Amrabat bombası
Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak Real Betis’e transfer olan Sofyan Amrabat’ın geleceği şekilleniyor. İspanyol ekibinde sergilediği istikrarlı futbolla taraftarın takdirini kazanan tecrübeli orta saha oyuncusu için Endülüs temsilcisinden beklenmedik bir hamle geldi. Mali kısıtlamalar ve bütçe dengelerini göz önünde bulunduran Betis yönetimi, Faslı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alarak transfer masasından çekildi.
İspanyol basınından Ficherio'da yer alan haberlere göre; Real Betis yönetimi, Amrabat'ın bonservisini almak adına yürüttüğü resmi girişimlerin ardından transferden çekilme kararı aldı.
Yapılan mali analizler sonucunda, transferin kulübün mevcut ekonomik planlamasına uygun olmadığı değerlendirildi.
Endülüs temsilcisinin bu kararı almasındaki en önemli nedenin yüksek maliyet olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedeli ile Amrabat'ın maaş beklentisinin, İspanyol kulübünün bütçesini aştığı ifade edildi.
Finansal dengeyi korumayı hedefleyen Betis yönetimi, bu şartlarda transferi tamamlamama yönünde görüş bildirdi.