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Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber

- Sarı-lacivertlilerin Ganalı futbolcusu, sağ el parmağındaki kırık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

27 Kasım 2018 Salı 13:27
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, sağ el parmağındaki kırık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ elinden sakatlanan, karşılaşmaya da bandajla devam eden Ayew'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Yapılan tetkikler sonucunda Ayew'in sağ el 4. parmağında kırık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:27
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  4. SÜPERLİG
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