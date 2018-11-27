Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber
- Sarı-lacivertlilerin Ganalı futbolcusu, sağ el parmağındaki kırık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak27 Kasım 2018 Salı 13:27
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, sağ el parmağındaki kırık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ elinden sakatlanan, karşılaşmaya da bandajla devam eden Ayew'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Yapılan tetkikler sonucunda Ayew'in sağ el 4. parmağında kırık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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