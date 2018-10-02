Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu sitem etti: Bu küfürleri hak etmedim

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Rize'de maçın ardından küfürlü tezahürat için sitem dolu sözler söyledi.

Çaykur Rizespor maçının ardından tribünlerden küfür yiyen kaptan Mehmet Topal, "Ben bunu hak etmedim" dedi.

Tecrübeli futbolcu, "F.Bahçe'ye geldiğim günden beri, kulübümü yüceltmek için gerek ben, gerek ailem varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Karşılığı bu olmamalı" ifadesini kullandı.

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