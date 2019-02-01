Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok! Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc, TFF'nin resmi internet sitesinde bulunan oyuncu listesinde yer almıyor.

Devre arası transfer döneminin son gününde İtalya temsilcisi Empoli’den Fenerbahçe’ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin kadro listesinde yer almıyor. Haber7'deki habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bilgi bankasında son transferler Serdar Aziz ve Tolgay Ali Arslan kadroda yer alırken, 14 kişilik yabancı kontenjanının tamamı dolu olduğundan Miha Zajc’ın ismi yer almadı.

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