Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta: "Burada olmak her oyuncunun hayalidir"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Tanzanyalı milli futbolcu Mbwana Samatta, atacağı gollerle sarı-lacivertli takıma katkı sağlamak istediğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadroya dahil edilen 27 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir kulübe geldiğini belirten Samatta, "Mükemmel hissediyorum. Fenerbahçe, dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni seçtikleri için çok mutluyum. Fenerbahçe sizi isteyince, 'hayır' demek çok zordur. Fenerbahçe, büyük ve fantastik taraftarı olan bir kulüp. Burada olmak her oyuncunun hayalidir." diye konuştu.

Beklentilerin farkında olduğunu vurgulayan Mbwana Samatta, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için en önemli şey gol atmak. Gol atmak ve takıma katkı sağlamak bana keyif veriyor. Herkes, benden her maçta gol atmamı bekliyor ancak takımın durumu daha önemli. Takım her maçta 3 puan alır ve ben gol atmazsam da çok mutlu olurum. Sahada her şeyimi vermek istiyorum. Şampiyonluğa ulaşırsak çok mutlu olurum. Umarım Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncusu olabilirim. Takımda güzel bir atmosfer var. Herkes takıma çok hızlı adapte olmuş durumda. Herkes kulübün neye ihtiyacı olduğunun bilincinde."





- "Tanzanya'da sokaklarda oynuyordum"





Mbwana Samatta, oyun tarzı ve ülkesinde başlayan futbol kariyeriyle ilgili, "Hızlı ve çevik bir futbolcuyum. Savunmanın arkasına sızmayı seven bir oyuncuyum. Tanzanya'da sokaklarda oynuyordum. Benim elde ettiğim başarılara ulaşan Tanzanyalı oyuncu yok. Tanzanya'da Simba adında küçük bir takımda oynuyordum. Belçika'ya gitmeden önce Kongo'da Mazembe takımında oynadım. Belki de Allah benim için bu yolu seçti." değerlendirmesinde bulundu.





- "Aston Villa'da oynamak güzel bir tecrübeydi"





Samatta, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu ancak fazla forma şansı bulamadığı Aston Villa'da güzel bir deneyim elde ettiğini aktardı.

İngiliz ekibinde forma giydiği 16 maçta 2 gol atan Tanzanyalı futbolcu, "Aston Villa'da sergilediğim performans için kimseyi suçlayamam. Aston Villa'da oynamak güzel bir tecrübeydi. Belki de buraya gelmeden önce öyle bir deneyim yaşamam gerekiyordu. O tecrübeyi yaşadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.





- "İhtiyacı olan insanlara yardım etmek çok önemli"





Adına yardım vakfı da bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Ben de bir insanım. Müslümanım. Paylaşmanın önemini çok iyi biliyorum. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek çok önemli. Onları da hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Birçok insan yiyecek dahi bulamıyor. İnsanlar maalesef aynı şartlarda yaşamıyor. İyi bir insan olmaya çabalıyorum. Çoğu zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Ben böyle bir insanım. Her zaman mutlu olmak zordur ama bunu başarmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Mbwana Samatta, son olarak ülkesindeki futbolseverler için idol olduğunu ve Fenerbahçe'nin Tanzanya'da birçok taraftar kazandığını kaydetti.