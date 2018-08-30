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Fenerbahçe'nin yeni transferi Harun Tekin ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Harun Tekin, ilk antrenmanına çıktı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:56
Fenerbahçe'nin yeni transferi Harun Tekin ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Harun Tekin, sarı-lacivertlilerdeki ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'dan bonservisiyle 3+1 yıllığına kadroya katılan milli kaleci, resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giderek, tesisleri gezdi.

Kaleci antrenörü Murat Öztürk eşliğinde kendisine verilen özel program dahilinde çalışan Harun, antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu'yla da tanışarak, kısa bir süre sohbet etti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 21:56
  1. Can Bartu Tesisleri
  2. Phillip Cocu
  3. Fenerbahçe
  4. Can Bartu
  5. Harun Tekin
  6. Bursaspor

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