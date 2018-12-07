Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu oldu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Boğuşlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de olduğu aktarıldı.

Boğuşlu ile 31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşme yapıldığı öğrenildi.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'un da kalesini koruyan Alper Boğuşlu, kaleci antrenörü olarak 2009-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübünde görev aldı. Boğuşlu, A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı.

Alper Boğuşlu, Trabzonspor'dayken Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'ndayken de Fatih Terim'le çalıştı.



