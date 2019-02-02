Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu beli oldu Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 futbolcunun ismi açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında yaptığı transferlerden hangilerinin UEFA Avrupa Ligi listesine ekleneceği merak konusuydu. Yeni transferlerden Victor Moses, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan UEFA listesine eklendi.

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