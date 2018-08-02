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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi! Premier Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alman futbolcu Max Meyer Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace transfer oldu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 21:01
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi! Premier Lig'e transfer oldu

22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 senelik sözleşme imzalanacak. Palace'ta en yüksek maaşı alan isim haftada 120 bin pound'la Christian Benteke'ydi. Max Meyer'in kadroya katılmasıyla bu alanda da liderlik Alman oyuncuya geçecek.

Palace, sözleşmesi Schalke'yle biten oyuncu için Alman ekibine 550 bin euroluk yetiştirme bedeli ödeyecek. Premier Lig'in en çok kazananı ise haftada 390 bin pound'luk maaşıyla Manchester United'lı Alexis Sanchez. Son günlerin tartışmalı ismi Mesut Özil ise Arsenal'den haftada 300 bin pound kazanıyor. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 21:01
  1. Fenerbahçe
  2. Max Meyer
  3. Crystal Palace
  4. İngiltere Premier Lig

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