  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de kritik gece! Senato onayladı ama hükümet kapandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı Serdar Sertçelik Türkiye’de! Macaristan’dan özel uçakla getirildi CHP'ye Taliban benzetmesi! Sosyal medyada paylaşılan gerçekler gündemi sarstı Güney Çin Denizi'nde tansiyon düşmüyor! Çin'den Scarborough Sığı'nda gövde gösterisi ABD'den flaş hamle! Personel ve aileleri için o ülkeden acil tahliye emri verildi Trump destekli bütçe paketine Senato'dan yeşil ışık! Federal hükümet derin bir nefes aldı 31 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 31 Ocak 1835: Ebû Saîd ed-Dihlevî'nin vefatı (Nakşibendî-Müceddidî Şeyhi) ABD'den İsrail'e silah satışı! Savaşa yatırım yapıyorlar Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a tarihi uyarı
Spor Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu!
Spor

Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu!

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.
Dönen Varlıklar 5 milyar 591 milyon TL, Duran Varlıklar 20 milyar 496 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon TL, gelirlerin de 1 milyar 530 TL olduğunu açıkladı.
Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 635 milyon TL olduğunu söyledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı

Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı

Spor

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı
Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

Spor

Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23