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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer FFP kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna dahil edilmedi. Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:09
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi. Fenerbahçe'de Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:09
  1. Fenerbahçe
  2. Şampiyonlar Ligi

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