0553 313 94 23

Fenerbahçe’nin Okan Buruk kabusu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor’un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe’ye karşı çıktığı son 5 maçın 4’ünden galibiyetle ayrıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
Fenerbahçe’nin Okan Buruk kabusu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor’un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe’ye karşı çıktığı son 5 maçın 4’ünden galibiyetle ayrıldı.


Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 21.45’te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Yenilenmiş kadrosu ve çiçeği burnunda teknik adamı Okan Buruk ile şampiyonluk parolasıyla yola çıkan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 3-0 kaybetmişti. İstanbul temsilcisi, sarı-lacivertliler karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem yeni sezonun ilk 3 puanını almak hem de moral depolamak istiyor.



Buruk, Fener’e karşı son 5 maçın 4’ünü kazandı


Turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor’un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 1’i Türkiye Kupası, 4’ü Süper Lig olmak üzere son 5 müsabakanın 4’ünden galibiyetle ayrıldı. Buruk’un takımları bu maçlarda sarı-lacivertli ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise 7 gol gördü.


Okan Buruk, söz konusu süreçte Kanarya’ya karşı tek yenilgisini geride kalan sezonda Çaykur Rizespor’un başında Kadıköy’de 3-2’lik skorla almıştı.


45 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 5 maç şöyle:



Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)


Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (2018-2019)


Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (2017-2018) (Türkiye Kupası)


Fenerbahçe: 2 - Akhisaspor: 3 (2017-2018)


Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (2017-2018)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'da eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram tutuklandı
    1. Hindistan'da eski Maliye Bakanı..
    2. İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    3. Amerika'nın ham petrol stokları azaldı
    4. MHP’li vekilden ile AK Partili vekile..
    5. Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor
    6. TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı
    7. Piyasa güne artı rezervle başladı
    8. GittiGidiyor ile Yapı Kredi'den..
    9. Borsa güne yükselişle başladı
    10. Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye..
    11. Külliye hazımsızlığı Yargıtay’a sıçradı
    12. Bakan Yardımcısı Er, yeniden Danıştay..
    13. (Özel Haber) Tiago Pinto:..
    14. Fenerbahçe’nin Okan Buruk kabusu
    15. İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik..
    16. Üsküdar’da nefes kesen hırsız polis..
    17. Rejim ve Rusya'nın saldırılarında..
    18. (Özel) İzin bitti, cezaevine geri gitti
    19. Çanakkale’de 1 günde 320 mülteci..
    20. Türkiye seracılıkta dünya ile yarışıyor
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı