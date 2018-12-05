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Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın 1. Lig ekibi Giresunspor'u ağırlayacak.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:12
Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan sezon finalist olduğu Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren Giresunspor maçıyla başlayacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

 

- Fenerbahçe seyircisi izleyemeyecek

 

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:12
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Gümüşhane
  4. Fenerbahçe
  5. Futbol
  6. Giresunspor
  7. Spor Toto 1. Lig
  8. Ziraat Türkiye Kupası

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