Fenerbahçe'nin konuğu Atiker Konyaspor Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig'de iç sahada üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmalarından galip ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilmişti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy'de Rusya'nın Zenit takımını 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor. Süper Lig'de son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada bulunuyor. - Fenerbahçe'de 4 eksik Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıkacak. Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer almayacak. Karşılaşma öncesi Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. - Kocaman yaklaşık 9 ay sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'e gelecek. Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak. Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak. - Taraftardan protesto Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarını protesto etmek için yarın karşılaşma öncesinde yürüyüş yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunu protesto etmek için yapılacak yürüyüş, saat 15.00'te başlayacak. Protesto yürüyüşü, Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'ndan start alacak ve Ülker Stadı'nda son bulacak.

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