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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i belli oldu

Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadelenin başlama saati 20:00.

03 Aralık 2018 Pazartesi 19:26
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i belli oldu

Süper Lig heyecanı Fenerbahçe - Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Süper Lig'te alt sıralamalardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, ligin 14. Haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Koeman ve öğrencileri şimdi Kasımpaşa’yı devirerek ligde yara sarmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, maça dair bilgiler...

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Şener (İsla), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Barış, Slimani (Benzia), Valbuena, Frey
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Yo ussef, Veysel, Özgür (Veigneau), Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Fenerbahçe'den son bilgiler

Sarı-Lacivertliler’de derbi cezalıları Jailson ve Roberto Soldado bu akşam da görev yapamayacak. Trabzon’da el parmağı kırılan Andre Ayew ile sakatlıkları devam eden Alper Potuk ve Oğuz Kağan Güçtekin; Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Kasımpaşa'dan son bilgiler

Mustafa Denizli, kritik karşılaşmada 3 oyuncusundan yoksun olacak. Sakatlıkları bulunan kanat oyuncusu İlhan Depe, orta sahada görev yapan Abdul Khalili ve stoper Uğurcan Yazgılı bu akşam forma giyemeyecek. Sol bek Olivier Veignenu’nun durumu maç saatinde belli olacak. Koita ve Özgür ise iyileşti.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Süper Lig'deki durumu

Süper Lig 2018/2019 Sezonu 14. Hafta mücadelesinde, 13 puan -5 averaj ile 15. sırada yer alan Fenerbahçe, 25 puan 10 averaj ile 2. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kazanırsa 13. sıraya yükselecek. Kasımpaşa kazanırsa puanını 28 yapacak ve lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alacak.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 19:26
  1. Trabzon
  2. Denizli
  3. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı
  4. Kasımpaşa
  5. Fenerbahçe

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