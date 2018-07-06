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Fenerbahçe'nin kalecisi David Ospina kimdir?

Fenerbahçe takımın birinci kalecisi olarak belirlenen David Ospina ile anlaştı. Peki David Ospina kimdir?

06 Temmuz 2018 Cuma 19:37
Fenerbahçe'nin kalecisi David Ospina kimdir?

Fenerbahçe takımın birinci kalecisi olarak David Ospina ile anlaştı. Peki David Ospina kimdir?

David Ospina Ramírez 31 Ağustos 1988 Kolombiya, Medellín’de doğdu. Ospina, Kolombiya'nın 20 yaş altı ve A millî takımında oynadı. 20 yaş altı takımına ilk kez 2005 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası için çağrıldı.16 yaşında olan Ospina kadroya seçilen en genç futbolcu oldu.Profosyonel futbol kariyeri ise 2005 yılında 17 yaşında iken Kolombiya’nın Atlético Nacional takımında kaleci olarak başladı. 2008 yılında 2 milyon Euro karşılığında Fransa’nın Nice takımına transfer oldu.

Ospina, 2011 yılında kız kardeşi Daniela ile evlenen Kolombiyalı millî futbolcu James Rodríguez'in kayınbiraderi olmuştur. 2012 yılında evlendiği Kolombiyalı model Jesica Sterling ile Dulce María adını verdikleri bir kızı ve Maximiliano adını verdikleri bir oğlu olmuştur. 2012 yazında Beşiktaş Ospina ile anlaşmaya girişse de transfer gerçekleşmemiştir.Ospina, 2014 yılında FIFA Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı’yla gösterdiği başarılı performans sonrası adı çeşitli dev kulüplerle anıldı.

27 Temmuz 2014 tarihinde Ospina, Arsenal'e 3 milyon Euro olduğu tahmin edilen açıklanmayan bir bedel karşılığında dört yıllık sözleşme imzaladı. 23 Eylül 2014 tarihinde Arsenal ile ilk maçına Lig Kupası'nda Southampton karşısında çıktı.Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Galatasaray karşısında çıktı. Penaltıdan atılan golü kurtaramamıştı.Sonrasında yaptığı birçok kurtarışla Arsenal maçı 4-1 kazandı.Ekim ayında uyluğundan sakatlanarak 2014'ün sonuna kadar sahalardan uzak kaldı.11 Ocak 2015 tarihinde Premier League'deki ilk maçına Stoke City karşısında çıktı İngiliz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe'nin teklif götürmesi halinde Ospina'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını belirtilmiş ve bu konuyla ilgili gündeme gelmiştir.Kaleci futbol kariyerine kariyerine Premier League ekiplerinden Arsenal'de devam etmektedir.Kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

 Profesyonel Kariyeri

Yıllar Takım Maç (Gol)

2005-2008 Atlético Nacional 97 (0)

2008-2014 Nice 177 (0)

2014-2017 Arsenal 18 (0)

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:37
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