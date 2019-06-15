Fenerbahçe’nin ilk transferi Murat Sağlam Fenerbahçe, Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg II’de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg II’de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen Murat Sağlam’ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

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