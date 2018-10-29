Fenerbahçe'nin geçici hocası belli oldu!

Sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.



Ankaragücü karşısında forma giyen sarı-lacivertli oyuncuların ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Antrenmanda, Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman takımın başında yer aldı.