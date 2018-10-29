Fenerbahçe'nin geçici hocası belli oldu!
Fenerbahçe'de teknik direktörCocu'nun görevden alınmasının ardından, Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Fenerbahçe Ankaragücü yenilgisi sonrası Cocu'suz ilk idmanını gerçekleştirdi. Cocu'nun yardımcılığını yapan Koeman takımın başında yer aldı.29 Ekim 2018 Pazartesi 17:32
Sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.
Ankaragücü karşısında forma giyen sarı-lacivertli oyuncuların ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Antrenmanda, Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman takımın başında yer aldı.
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