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Spor Fenerbahçe'nin eski hocası Jozef Venglos öldü
Spor

Fenerbahçe'nin eski hocası Jozef Venglos öldü

1991-93 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Jozef Venglos 84 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 05:38:00 -
Fenerbahçe'nin eski hocası Jozef Venglos öldü

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Slovak teknik adam Jozef Venglos 84 yaşında aramızdan ayrıldı.

1991-93 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Venglos, kariyeri boyunca Kosice, Slovan Bratislava, Sporting, Aston Villa ve Celtic'in yanı sıra Avustralya, Çekoslovakya, Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapmıştı.

Venglos son olarak 2002'de Japon ekibi JEF United Chiba'yi çalıştırmıştı.

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