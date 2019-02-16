Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, Kadıköy'de
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, Konyaspor maçını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndan takip ediyor.16 Şubat 2019 Cumartesi 20:40
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuAlex de Souza, Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını locadan takip ediyor.
Süper Lig’de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’da takip ediyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda locada yerini alan Alex’e sarı-lacivertli taraftarlar destek tezahüratlarında bulunurken Alex ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.
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