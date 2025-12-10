  • İSTANBUL
Son Haberler

Spor Fenerbahçe'nin Brann maçı kadrosu açıklandı! 8 eksik bulunuyor
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin Brann maçı kadrosu açıklandı! 8 eksik bulunuyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadele için Norveç'e gidecek kamp kadrosunu duyurdu. Buna göre kadroda 8 oyuncu yer almadı.

Fenerbahçe'nin Brann maçı kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan kafilede yer almadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı yarın akşam saat 23.00’te oynanacak.

