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Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!

Fenerbahçe, kulübün borç alacak farkını 252 milyon TL olarak açıkladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:23
Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcu 295 milyon 917 bin 435 lira olarak açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Kandak, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin denetim kurulu raporunu okudu. Derneğin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğunu dile getiren Kandak, mevcut ve alacaklarının 43 milyon 345 bin 857 lira, net borcun ise 252 milyon 571 bin 578 lira olduğunu açıkladı

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:23
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