Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu
Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının 11’i belli oldu.25 Şubat 2019 Pazartesi 20:04
Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının 11’i belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de ilk 11 belli oldu. sarı-lacivertli ekibin derbi maçtaki 11’i şöyle:
“Volkan Demirel, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Mehmet Topal, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Victor Moses, Roberto Soldado.”
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