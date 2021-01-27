Fenerbahçelilerin yıllardır beklediği tarihi gün geldi! İşte Mesut'un imza töreni saati

Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı. KAP'a yapılan bildiriye göre Fenerbahçe, Arsenal'a bonservis bedeli ödemeyecek, sportif başarıya göre azami olarak 1 milyon 750 bin euro ödeme yapılacak. Mesut Özil'e ise bu sezonun ikinci yarısı için ödeme yapılmayacak, sonraki 3 sezonda toplam 9 milyon euro ve 500 bin euro imza parası ödenecek.

Fenerbahçe, yeni transfer Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin imza töreniyle ilgili açıklaması da şu şekilde:

İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır.

İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.

Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz

Mesut Özil'in imza töreni: