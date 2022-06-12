Fenerbahçeliler bu numaraları yer mi? Uğur Dündar yine yaptı yapacağını

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Fenerbahçe son 8 senede tarihine yakışmayacak kadar kötü performans sergiledi. Özellikle Ali Koç’un başkan olmasıyla birlikte bocalamaya başlayan sarı lacivertli kulüp, Koç’un ilk senesinde kümeye oynadı. Taraftarla anca Jorge Jesus’u getirdikten sonra barışabilen Ali Koç, geçtiğimiz 4 yılda milyonlarca euro’yu heba etti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, siyasette ve gazetecilikte yaptığı algıyı futbola da soktu. Dündar’ın yaptığı sosyal medya paylaşımı, “Senin bu sözlerine Fenerbahçeliler bile inanmaz” dedirtti.

Ali Koç’tan önce de Aziz Yıldırım 4 yıl Fenerbahçe’ye buhran yaşattı. Yıldırım’ın son 4 senesinde herhangi bir başarı gelmezken, finansal fairplay de hiçe sayıldı, kulübün bugünkü mali krize sürüklenmesinin önü açıldı.

Uğur Dündar’dan yağ çekti

Fenerbahçe bu buhran sürecinden kurtulmak için gün sayarken, kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ilginç bir açıklama yaptı. Dündar, Galatasaray veya Beşiktaşlı bir dostunun kendisine dert yandığını ve Fenerbahçe’den geri kaldıklarını söylediğini iddia etti.

Dündar şunları yazdı:

“Ezeli rakiplerimizden (Galatasaray, Beşiktaş) birinde yöneticilik yapmış, saygın bir dostum dün; ‘Biz maalesef rekabette gerilerde kaldık. Fenerbahçe açık ara öne geçti’ dedi. Nasıl gururlandığımı anlatamam...”

“Fenerbahçeliler yemez”

Fenerbahçe’nin son şampiyonluğundan sonra Galatasaray da Beşiktaş da 3’er şampiyonluk yaşadı. Buna rağmen Dündar’ın bu sözleri sarf etmesi tepki çekti. Fenerbahçeliler dahi, “Doğruları konuşsak bunları yaşamayacağız” ve, “Gelecek sezon için geride kaldık, dese sorun yok, geçmişi nasıl övüyorsunuz?” yorumlarında bulundu.