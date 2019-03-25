FenerbahçeliZacj attı! Slovenya puanı kaptı
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda oynanan Slovenya-Makedonya maçı 1-1 sonuçlandı. Müsabakada Slovenya'nın golünü Fenerbahçeli Miha Zacj kaydetti.25 Mart 2019 Pazartesi 01:57
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Slovenya ile Makedonya 1-1 berabere kaldı. Slovenya'nın golü Zacj'ten geldi.
Slovenya'nın golünü Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zacj atarken, Makedonya 47. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle skora eşitlik getirdi.
Öte yandan, Makedonya'da Eljif Elmas, 90 dakika sahada kaldı.
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