FenerbahçeliZacj attı! Slovenya puanı kaptı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda oynanan Slovenya-Makedonya maçı 1-1 sonuçlandı. Müsabakada Slovenya'nın golünü Fenerbahçeli Miha Zacj kaydetti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Slovenya ile Makedonya 1-1 berabere kaldı. Slovenya'nın golü Zacj'ten geldi. Slovenya'nın golünü Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zacj atarken, Makedonya 47. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle skora eşitlik getirdi. Öte yandan, Makedonya'da Eljif Elmas, 90 dakika sahada kaldı.

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