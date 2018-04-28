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Fenerbahçeli yıldız kanlar içinde kaldı

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel'in, Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle kafasında açılma meydana geldi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:18
Fenerbahçeli yıldız kanlar içinde kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Fenerbahçe'de Slovak savunmacı Martin Skrtel'in kafasında yarık meydana geldi. Maçın ilk yarısında girdiği kafa topunda rakibiyle çarpışan tecrübeli futbolcu, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti. İlk 45 dakikanın sona ermesiyle birlikte hızlıca soyunma odasına hareket eden Skrtel'e soyunma odasında da müdahale edildi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 20:18
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Martin Skrtel

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