Fenerbahçeli taraftarlardan protesto yürüyüşü
Süper Lig'deki hakem kararlarını protesto etmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktılar.16 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarından dolayı protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor.
Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla hakem hatalarına tepki göstererek, yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktılar.
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