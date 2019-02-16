Fenerbahçeli taraftarlardan protesto yürüyüşü Süper Lig'deki hakem kararlarını protesto etmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktılar.

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarından dolayı protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor. Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla hakem hatalarına tepki göstererek, yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktılar.

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