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Fenerbahçeli taraftarlardan protesto yürüyüşü

Süper Lig'deki hakem kararlarını protesto etmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktılar.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
Fenerbahçeli taraftarlardan protesto yürüyüşü

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarından dolayı protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla hakem hatalarına tepki göstererek, yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktılar.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
  1. Fenerbahçe
  2. Fenerbahçeli taraftarlar
  3. protesto yürüyüşü
  4. Süper Lig

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  • jakejake43 dk önce
    dustukleri rezil durumu hakem makem ayaklariyla kapatmaya calisan rezilbahce yonetimi ayak oyunlariyla milleti gaza getirmeye calisiyo
  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Tarihin oradan Aziz Yıldırım şampiyon olunan senelerde t.direktor vede topçular için onların da piyon yaptılar dediği zaman sesi çıkmıyor seyirci şimdi tutmuş asaleten bahsediyor hacının oradan,

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