Fenerbahçeli kaleci milli takımda isyan başlattı

Kamerun Milli Takımı’nda oyuncuların grevini başlatan isim olarak Fenerbahçeli Carlos Kameni gösterildi, deneyimli ismin bu yönde suçlanması tartışmaları beraberinde getirdi.

Fenerbahçeli Carlos Kameni, Afrika Uluslar Kupası için kadrosunda bulunduğu Kamerun Milli Takımı’nda tartışmaların odağına yerleşti. Turnuvanın başlamasına günler kala milli takımda bir grev başlamış, oyuncuların prim ödemelerinin yapılmaması nedeniyle ilk maça çıkmama girişiminde bulunabileceği belirtilmişti.

Kamerun Milli Takımı’ndaki grevi başlatan isim olarak Carlos Kameni’nin işaret edildiği ortaya çıktı. Kamerun basını, iddiaların odağında yer aldığını belirttiği deneyimli kalecinin bu grev hareketi nedeniyle günah keçisi haline getirildiğini yazdı. ‘Artık Kameni’yi suçlamayı bırakın’ Kamerun Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası kadrosundaki isimlerden bir tanesi olan Fabrice Ondoa yaşananlarla ilgili açıklamada bulunarak takım arkadaşına sahip çıktı.

"Suçlamayı bırakın"

Ondoa “Bazı insanlar neden Carlos Kameni’yi işaret ediyor ve bu hareketin başlatıcısı olarak onu gösteriyor anlamıyorum.Herkes bu işe kendi rızasıyla dahil oldu. Eğer Kameni bu takımda olmasa bir çok şey yanlış giderdi. Artık Kameni’yi suçlamayı bırakın” dedi.