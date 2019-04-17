Fenerbahçeli eski futbolcular maç yaptı

Fenerbahçe’nin eski futbolcuları, Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelerek sahada hünerlerine sergiledi.

Fenerbahçeli eski futbolcular Alex de Souza, Kemal Aslan, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Marco Aurelio, Fabio Luciano, Ali Güneş, Gürhan Gürsoy, Can Arat, Can Bartu Tesisleri’nde kulüp çalışanlarıyla çalışanlarıyla birlikte maçlar yaptı. Futbol İdari Menajeri Volkan Ballı da maçlarda yer aldı.

Maçlar çekişmeli olduğu kadar neşeli de geçti. Eski futbolcular böyle bir organizasyon düzenlediği için kulübe teşekkür etti.