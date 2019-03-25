Fenerbahçeli eski futbolcu Radovic hayatını kaybetti 1966-67 sezonunda Abdullah Gegiç'in çalıştırdığı Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın efsane isimlerinden biri olan Vasilije Radovic yaşamını yitirdi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'nin köklü takımlarından Zeljeznicar'ın efsaneleri arasında yer alan ve 1966-67 sezonunda Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Vasilije Radovic hayatını kaybetti. Zeljeznicar Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 80 yaşındaki Radovic'in bu sabah Saraybosna'da vefat ettiği belirtildi. Karadağ'ın Cetinje şehrinde 1938'de dünyaya gelen Radovic, 1966-67 sezonunda Abdullah Gegiç'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Karadağlı futbolcu, sarı-lacivertli ekip dışında profesyonel futbol kariyerinin tamamını Zeljeznicar'da geçirdi. Zeljeznicar formasını 307 resmi maçta giyen Radovic, sakatlığı nedeniyle 1971'de kariyerini sonlandırdı. Eski Yugoslavya'nın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Radovic, önemli isimlerle rekabet etmesine rağmen 3 kez de milli formayı giydi. Radovic'in cenaze töreni, yarın Cetinje'de yapılacak.

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