Fenerbahçe’den yalanlama Fenerbahçe Kulübü, antrenman sonrası Michael Frey, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado arasında tartışma çıktığı haberlerini yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, antrenman sonrası Michael Frey, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado arasında tartışma çıktığı haberlerini yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yayın organlarında futbolcularımız Michael Frey, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado arasında antrenman sonrası tartışma çıktığı yönünde bir iddia yayınlanmıştır. Söz konusu iddia kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır ve tamamen hayal ürünüdür. Bu tip hayali senaryolara yönelik iddiaların basında haber olarak yer bulabiliyor olmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyoruz" denildi.

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