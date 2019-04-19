Fenerbahçe’den yalanlama
Fenerbahçe Kulübü, antrenman sonrası Michael Frey, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado arasında tartışma çıktığı haberlerini yalanladı.19 Nisan 2019 Cuma 18:26
Fenerbahçe Kulübü, antrenman sonrası Michael Frey, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado arasında tartışma çıktığı haberlerini yalanladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yayın organlarında futbolcularımız Michael Frey, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado arasında antrenman sonrası tartışma çıktığı yönünde bir iddia yayınlanmıştır. Söz konusu iddia kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır ve tamamen hayal ürünüdür. Bu tip hayali senaryolara yönelik iddiaların basında haber olarak yer bulabiliyor olmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyoruz" denildi.
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