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Fenerbahçe'den transfer bombası Miha Zajc!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, İtalya takımlarından Empoli'de forma giyen Miha Zajc'ı transfer etmek için harekete geçti.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:35
Fenerbahçe'den transfer bombası Miha Zajc!

Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, sürpriz bir isim için Empoli'nin kapısını çaldı.

Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc için teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip Empoli'ye 24 yaşındaki Sloven orta saha Miha Zajc için teklifte bulundu.

Fenerbahçe, Empoli'ye Miha Zajc için Empoli'ye 6,5 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ın bonservisini teklif etti. İtalyan basınında geniş yer bulan haberde 24 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gitmek istediği belirtildi.

2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:35
  1. Fenerbahçe
  2. Empoli
  3. Miha Zajc
  4. İtalya Serie A

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