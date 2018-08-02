Fenerbahçe'den transfer bombası! Anlaşma tamam tek engel menajerleri

F.BAHÇE, Leicester City’nin forveti İslam Slimani için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Ancak Cezayirli golcünün menajeri ve Damien Comolli arasındaki görüşmelerde pürüz olduğu belirtildi. İngiliz basınında, bu sorunun içeriğinin çok önemli olmadığını, yakın zamanda anlaşmanın olumlu sonuçlanacağı yazılıyor. Slimani’nin de Sarı-Lacivertli takıma gelmek istemesi Fener için koz oldu.

Ürünler kapış kapış

F.BAHÇE’NİN lisanslı ürünlerinin satıldığı F.Bahçe tırı, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların ilgisi hakkında satış sorumlusu, “İlgi çok büyük. Özellikle indirimde olan formalar, montlar ve A Takım ürünleri çok rağbet görüyor” dedi.