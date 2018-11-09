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Fenerbahçe'den son dakika Avcı mesajı

Sarı lacivertli kulüp, teknik direktörlük görevi için Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüşme yapıldığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

09 Kasım 2018 Cuma 17:39
Fenerbahçe'den son dakika Avcı mesajı

Fenerbahçe, resmi sitesinde yayınladığı son dakika açıklaması ile Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli haberlerine açıklık getirdi. Son günlerde medyada sıkça yer alan Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile ilgili haberleri yalanlayan sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Gümüşdağ da yalanlamıştı

Gümüşdağ'ın açıklaması şöyle:

"Hedefimiz belli. Biz 5 yıldır aynı hedefe odaklanıyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Avcı ile 12 yıldır beraberiz. Bizle istişare etmeden hocamız bir başka kulüple görüşmez. Bizim bilgimiz olmadan Abdullah Avcı ile görüşülüyorsa da bu konuda bir bilgimiz yok şu an için."

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:39
  1. Fenerbahçe
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