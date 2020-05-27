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Spor

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle: Şenol Güneş ve Ricardo Quaresma bombası

Yeni sezonda yeniden yapılandırmaya giden Fenerbahçe'den ses getirecek bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:13:00 -
Fenerbahçe'den ses getirecek hamle: Şenol Güneş ve Ricardo Quaresma bombası

Yeniakit.com.tr - Yeni sezonda yeniden yapılandırmaya giden Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken sürpriz isimlerle de temaslar kurulmaya devam ediyor.

Şenol Güneş ve Ricardo Quaresma tekrar bir araya geliyor

Ersun Yanal'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe'de arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Sar lacivertli ekip A Milli Futbol Takım teknik patronu Şenol Güneş'e kanca attı. Sarı lacivertli ekip 1 yıl ertelenen Euro 2020 nedeniyle takım çalıştırmaya sıcak bakan Şenol Güneş için nabız yoklayacağı iddia edildi.

Öte yandan Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş ile sorunlu şekilde ayrılan ve Kasımpaşa'da top koşturan Portekizli yıldız içinde harekete geçti. Fenerbahçe kurmaylarının sezon sonu boşa çıkacak Quaresma'ya 1 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı öne sürüldü. 

Kaynak: Yeniakit.com.tr

 

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