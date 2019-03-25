0553 313 94 23

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü atağı! Alfredo Morelos...

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'da forma giyen Kolombiyalı Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:59
Fenerbahçe'den ses getirecek golcü atağı! Alfredo Morelos...

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce scout ekibinin izlediği ve takip ettiği Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u Ersun Yanal'ın da çok beğendiği ve forvet transferinde ilk sıraya onun adını yazdığı öğrenildi.

Morelos atağı!

Rangers'ta 43 maçta 39 gole direkt katkı veren Kolombiyalı futbolcunun performansından çok etkilenen Yanal, "Aradığım tipte bir santrfor. Komple bir santrfor. Alırsak bize çok faydası olur" dedi.

Yanal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen Damien Comolli ve yönetim Rangers yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı ve oyuncunun menajeri ile de temasa geçeceği öğrenildi.

Piyasa değeri 5 milyon euro cevarında olan Kolombiyalı santrforun gelişmeye açık olması da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kez Kolombiya Milli Takımı'nda da yer almıştı.

Morelos'un gol becerisi yanında her iki ayağını da kullanması kendisi için çok önemli bir artı.

(Takvim)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:59
  1. Fenerbahçe
  2. Alfredo Morelos
  3. Rangers
  4. İskoçya Premier Ligi
  5. Kolombiya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    522 gram ağırlığında! Gören doktorlar şaşkına döndü
    1. 522 gram ağırlığında! Gören doktorlar..
    2. Mustafa Cengiz seçimlerde aday olacak..
    3. Coca-Cola İçecek, Hazar Damla Su..
    4. "Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne..
    5. "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur..
    6. "Turizmi, hayallerimizin ötesinde bir..
    7. İran'da sel felaketi: 11 ölü
    8. BTP Genel Başkanı Haydar Baş: "Rusya,..
    9. Setur'dan Kalamış Marina'ya özel..
    10. Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    11. Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
    12. Salon 2003’te “Türk Trambon Topluluğu..
    13. Erzurum’da Venedik dönemine ait 150..
    14. "Turizm Geliştirme Fonu sektöre yön..
    15. “Roket atışı kasıtlı değildi”
    16. EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! "Benzine..
    17. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bazı..
    18. Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı
    19. Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama
    20. Galatasaray (GS) seçim ne zaman..
    21. Anadolu Üniversitesi’nde Ceren..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerden..
    23. Spot piyasada elektrik fiyatları
    24. Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme..
    25. Hatay'da oryantiring yarışması
    26. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    27. Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu..
    28. Yeni Zelanda terör saldırısına..
    29. Vezirhanlı çocuklar artık kreşe gidecek
    30. Konya Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Fatih Altaylı bile isyan etti! "Yapmayan şerefsizdir!"
    Fatih Altaylı bile isyan etti! "Yapmayan şerefsizdir!"