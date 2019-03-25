Fenerbahçe'den ses getirecek golcü atağı! Alfredo Morelos...

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce scout ekibinin izlediği ve takip ettiği Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u Ersun Yanal'ın da çok beğendiği ve forvet transferinde ilk sıraya onun adını yazdığı öğrenildi.

Morelos atağı!



Rangers'ta 43 maçta 39 gole direkt katkı veren Kolombiyalı futbolcunun performansından çok etkilenen Yanal, "Aradığım tipte bir santrfor. Komple bir santrfor. Alırsak bize çok faydası olur" dedi.



Yanal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen Damien Comolli ve yönetim Rangers yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı ve oyuncunun menajeri ile de temasa geçeceği öğrenildi.



Piyasa değeri 5 milyon euro cevarında olan Kolombiyalı santrforun gelişmeye açık olması da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kez Kolombiya Milli Takımı'nda da yer almıştı.



Morelos'un gol becerisi yanında her iki ayağını da kullanması kendisi için çok önemli bir artı.



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