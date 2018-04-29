Fenerbahçe'den "şampiyonluk" çıkışı

Şener Özbayraklı maçın kırılma anında attığı müthiş golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Şampiyonluk için umutlu konuşan sarı-lacivertli futbolcu, "Üç maçımız kaldı. Puan kaybetmeden devam etmemiz gerekiyor. Rakiplerin puan kayıplarını bekliyoruz. Allah nasip ederse kalan maçlarımızı alır ve şampiyon biz oluruz" diye konuştu.

Şener attığı golden önce Kasımpaşalı Veigneau'nun sakatlık geçirmesiyle ilgili soruya ise "Gol sevinci yaşamadım. Pozisyon başka bir alanda olsaydı ben de bırakırdım ama top altı pasın içindeydi. Golden sonra bende de biraz moral bozukluğu oldu ama ayıp etmedik, o açıdan bakmıyorum ben. Gol oldu, o yüzden farklı gözüktü. Golden sonra da çok sevinemedim. İnşallah hakkımda kötü yorum yapmazlar, çünkü hak ettiğimi düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Skorer