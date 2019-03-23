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Fenerbahçe'den Nana Ampomah hamlesi! Scout ekibi takibe aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Belçika takımlarından Beveren'de forma giyen Nana Ampomah'a kanca attı.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:46
Fenerbahçe'den Nana Ampomah hamlesi! Scout ekibi takibe aldı

Ampomah bir süre daha takip edilecek. Yanal da onay verirse Ganalı'ya çubuklu forma giydirilecek.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de scout ekibi de beğendiği oyuncuları yönetim ve teknik heyetin bilgisine sunuyor.

Scout ekibinin son gözdesi ise Ganalı sol kanat oyuncusu Nana Ampomah oldu. Belçika Ligi'nde Beveren forması giyen sol kanat oyuncusu performansıyla göz doldurdu.

Son karar Ersun Yanal'ın!

Belçika Ligi'nde bu sezon 7 gol ve 6 asistlik bir performans gösteren Ampomah'ın bir süre de daha edileceği ve sonrasında Yanal'ın görüşünün alınacağı öğrenildi. Yanal onay verirse görüşmeler başlayacak.

Bonservis bedeli 3 milyon Euro

2017 yılından bu yana Gana Milli Takım forması da giyen Ampomah gol ve asist özelliğinin yanında sürati ve atletizmi ile de ön plana çıkıyor. Ampomah'ın bonservisi 2-3 milyon Euro civarında.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:46
  1. Fenerbahçe
  2. Nana Ampomah
  3. Beveren
  4. Belçika
  5. Gana
  6. Fenerbahçe scout

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