Fenerbahçe'den milli yıldıza flaş teklif!
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, mili yıldız Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı.19 Eylül 2018 Çarşamba 11:10
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor.
Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli bir süredir ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için atağa geçti.
Fransız futbol adamı, genç savunmacı için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Alman kulübü teklifi düşünmek için süre istedi. Eğer şartlar iki taraf için de uygun olursa 23 yaşındaki stoper ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
Kaan Ayhan stoper dışında savunmanın sağında da görev yapabiliyor.
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