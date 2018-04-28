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Fenerbahçe'den kötü haber

Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:00
Fenerbahçe'den kötü haber

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak. Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Alper Potuk'un görev yapması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın ekibi bu kritik mücadeleyi kazanarak yarıştan kopmak istemiyor.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:00
  1. Kasımpaşa
  2. Nabil Dirar
  3. Fenerbahçe
  4. Süper Lig

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